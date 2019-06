Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler nach Sturz gestorben

Im Krankenhaus starb ein Senior, der am Sonntag in Biberach mit seinem Fahrrad stürzte.

Wie berichtet, fuhr der Radler am Pfingstsonntag kurz vor 18 Uhr auf der Wielandstraße in Richtung Bismarckring. Als der 74-Jährige von der Fahrbahn nach links auf den Gehweg fuhr, stürzte er. Der Mann trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen ins Krankenhaus. Am frühen Dienstag starb der Senior in der Klinik.

Die Polizei erinnert daran dass es wichtig ist, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Denn von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Ein Radhelm dagegen kann solche schwere Folgen verhindern.

