Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Nach Unfall in die Klinik

Zu schnell fuhr ein 26-Jähriger am Montag auf der B10 bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war die Fahrbahn der B10 nass. Für diese Umstände fuhr ein 26-Jähriger zu schnell in Richtung Uhingen. Deshalb schleuderte sein Opel in die Leitplanke und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer musste mit einem Schock ins Krankenhaus. Dorthin brachte ihn der Rettungsdienst. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Nach ihrer Schätzung entstand am Opel Totalschaden, der sich auf rund 5.000 Euro summiert.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen völlig die Bodenhaftung. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

++++++++ 1086016

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell