POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Unbekannte verursachen Schäden

Wegen der Schäden an drei Häusern in Göppingen und Eislingen ermittelt die Polizei.

In der Jebenhäuser Straße in Göppingen machten sich Unbekannte in der Nacht zum Montag an einer Hütte zu schaffen. Die wollten sie offenbar aufbrechen. Hier scheiterten die Unbekannten. In der Bahnhofstraße bogen Unbekannte an einer Bauhütte die Tür auf. Einzige Beute war ein Heizstrahler aus der Hütte. Den ließen sie aber schon kurze Zeit später auf der Straße liegen. Am Dienstag, gegen 3 Uhr, warf jemand in der Schulstraße in Eislingen einen Stein gegen ein Lokal. Der durchschlug ein Fenster, wodurch Sachschaden entstand.

In allen Fällen ermittelt die Polizei jetzt, um die Urheber der Taten zu finden. Die sehen Strafanzeigen entgegen.

