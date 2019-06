Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mofafahrer verletzt sich schwer

Betrunken stürzte am Samstag ein Mofafahrer in Göppingen.

Ulm (ots)

Der 58-Jährige hatte sich am Nachmittag auf sein Mofa gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Prompt kam er in der Holzheimer Straße vom rechten Weg ab: Er berührte mit seinem Fahrzeug den Bordstein und stürzte. Dabei erlitt er die schweren Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Ein Alkoholtest ergab bei dem 58-Jährigen fast zwei Promille.

