Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Motorradfahrer kommt in Harpstedt von Straße ab +++ Straßenglätte ursächlich

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund von Straßenglätte hat sich am Dienstag, 19. März 2019, gegen 07:00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Harpstedt ereignet.

Ein 17-Jähriger aus Dünsen befuhr mit seinem Motorrad die Wildeshauser Straße von Harpstedt in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Straße Poggenhusen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich zu Fall. Äußerlich blieb der junge Mann unverletzt, wurde aus Gründen der Vorsicht aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An seinem Motorrad entstanden Schäden, die auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt wurden.

