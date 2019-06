Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf/Iller - Die Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder einrücken

Ein aufmerksamer Bewohner des Hochhauses erkannte am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, einen Feuerschein in östlicher Richtung. Er konnte auch Brandgeruch wahrnehmen. Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei begaben sich auf die Suche. Im Erlenweg wurden die Bewohner bei einem Lagerfeuer in ihrem Garten angetroffen. Dieses hatte eine übliche Größe und war bestens unter Kontrolle. Die Feuerwehr Kirchdorf konnte unverrichteter Dinge wieder einrücken und die Polizei setzte ihre Streife fort.

