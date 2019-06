Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Unachtsamer Autofahrer fuhr auf geparktes Auto auf

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger entlang der Ballmertshofer Straße. Dabei nahm er offensichtlich den geparkten Peugeot nicht wahr und fuhr auf dieses auf. Der Ford des Unfallverursachers blieb mit erheblichen Beschädigungen vorne rechts und einer gebrochenen Vorderachse liegen. Der geparkte Peugeot war am Heck stark beschädigt worden. An beiden Autos wird der Schaden auf je 6.000EUR geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

