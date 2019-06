Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall

Am Freitagvormittag, in der Zeit von 09.30 bis 11.30 Uhr war in der Kellereistraße ein schwarzer Mercedes geparkt. Nach Rückkehr zum Auto war ein Hinweis zu einem Kennzeichen am Scheibenwischer zurück gelassen worden. Der Fahrer konnte vorne links an seinem Mercedes Unfallspuren feststellen und machte bei der Polizei eine Anzeige. Der Schaden wird auf 1.000EUR geschätzt. Als möglicher Verursache kommt ein Lastwagen mit UL-Kennzeichen in Frage. Der Zeuge, der die Nachricht hinterließ und sonstige Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, zu melden.

