Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorradfahrer fuhr auf Auto auf

Ulm (ots)

Zunächst wurde das Motorrad am Freitag gegen 23 Uhr von einem VW Polo überholt. Nach wenigen Hundert Meter wollte der 38-jährige Fahrer des Polo nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Dies erkannte der zuvor überholte 30-Jährige auf seiner KTM zu spät und prallte auf das rechte Heck des Autos. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in die Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000EUR, am Auto in Höhe von 2.000EUR.

