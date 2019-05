Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrer verursacht Unfall auf Grund geänderter Verkehrsführung

28-jähriger Sattelzuglenker stößt mit BMW zusammen

Ulm (ots)

Am Mittwoch befuhr ein Sattelzug gegen 20.40 Uhr die Hans-Lorenser-Straße in Richtung Wiblinger Allee. An der Kreuzung Siemensstraße vertraute der Fahrer auf seine Ortskenntnis und fuhr geradeaus weiter, ohne auf den einbiegenden BMW aus der Siemensstraße zu achten. Daher prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurden der 31-jährige Fahrer und die 29-jähirge Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Die beiden 3 Jahre und 11 Monate alten Kleinkinder im Fond des Wagens kamen mit dem Schrecken davon. Der 28-jährige Lkw-Fahrer war Macht der Gewohnheit davon ausgegangen, dass er sich auf der vorfahrtberechtigten Straße befindet und war ohne zu schauen in den Kreuzungsbereich eingefahren. Ihm war entgangen, dass die Verkehrsführung geändert wurde und er die Vorfahrt hätte achten müssen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro. Der 28-jährige Sattelzugfahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1009476

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell