Am Dienstag erlitten bei einem Unfall in Ehingen zwei Fahrerinnen leichte Verletzungen.

Gegen 12.45 Uhr war eine 41-Jährige von Biberach in Richtung Ehingen unterwegs. Sie bog mit ihrem VW nach links in Richtung Dettingen ab. Hierbei übersah die Frau einen entgegenkommenden VW. Mit dem fuhr eine 32-Jährige in Richtung Biberach. Die Autos stießen zusammen. Beide Frauen erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos jeweils auf 3.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

