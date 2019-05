Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei sorgt für die Sicherheit der Geislinger Bürger.

Seit mehreren Jahren gab es in Geislingen immer wieder Hinweise und Beschwerden von Bürgern über Lärm, Gewalt oder Drogengeschäfte. Seit einiger Zeit geht die Polizei in Zusammenarbeit mit der Stadt Geislingen dagegen vor und verstärkt ihre Kontrollen im Stadtgebiet von Geislingen. Vor allem zeigte sie sich dort, wo sich erfahrungsgemäß viel Jugendliche treffen. Unterstützung erhielten die Geislinger Beamten dabei zweitweise von den Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Polizei ist nicht nur in Uniform unterwegs. Auch Zivilstreifen setzt sie ein. So will sie präsent sein, und als Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung stehen und Sicherheit vermitteln. Gleichzeitig will die Polizei so Straftaten aufklären und neue Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verhindern.

Das Polizeipräsidium Ulm zieht nun eine erste Bilanz: Bis Ende April kontrollierte die Polizei 621 Personen. Gleichzeitig konnten in diesem Zeitraum 46 Straftaten festgestellt werden. In 27 Fällen handelten die Personen dabei mit Betäubungsmitteln.

Dass die Polizei besonders aufmerksam ist, musste Mitte April auch ein 20-Jähriger feststellen: Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann heimlich einen Strumpf unter einen Pkw geworfen hatte. Sie holte das Kleidungsstück und gab ihn der Polizei, die dort gerade Personen kontrollierte. Die Beamten schauten genauer nach und stellten fest, dass sich Marihuana darin befand. Die Polizei hat umfangreich ermittelt und konnte so den 20-Jährigen als Tatverdächtigen herausfinden. Später durchsuchten die Beamten seine Wohnung und fanden weitere Drogen. Auch ein Messer fanden die Beamten. Sie stellten die Sachen sicher. Auf den Mann kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu.

Bereits seit 2016 hat die Polizei ihre Kontrollen intensiviert. Dass diese Kontrollen wirksam sind, zeigt sich vor allem im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. So stieg die Zahl der aufgedeckten Straftaten von 50 im Jahr 2016 auf 119 im Jahr 2017. Im Jahr 2018 verzeichnete die Polizei noch 114 Straftaten. Auch der Zahl der Straftaten im Bereich der Straßenkriminalität (das sind alle Straftaten, die auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen stattfinden) hat sich verändert: Von 235 im Jahr 2016 stieg sie auf 244. Im Jahr 2018 stellten die Polizisten nur noch 206 Straftaten fest, die diesem Bereich zuzuordnen sind.

Ansteigende Zahlen bedeuten nicht unbedingt, dass mehr Rechtsverstöße begangen werden. Vielmehr zeigen die umfangreichen Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen, dass mehr Delikte aufgedeckt werden.

Für die Polizei bedeutet es, dass sie auf dem richtigen Weg ist: Straftaten aufdecken und aufklären und gleichzeitig als Ansprechpartner für die Bürger vor Ort sein. Die Geislinger Polizei wird deshalb ihre umfangreichen Kontrollen fortsetzen.

