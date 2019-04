Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sattelzug beschädigt Münster

Nicht unbemerkt blieb die Flucht eines Truckers nach einem Unfall am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 44-Jähriger vom Münsterplatz in Richtung Neue Straße. Beim Abbiegen nach rechts blieb der Auflieger an der Fassade des Münsters hängen. Der Fahrer muss das bemerkt haben, denn danach fuhr er rückwärts, um dann nach links abzubiegen. Das Ganze vor den Augen der Polizei. Die fuhr hinterher und stoppte den Flüchtigen. Der Portugiese sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Er musste eine Sicherheitsleistung berappen, bevor er weiterfahren durfte. So soll die Sicherheit des Strafverfahrens gewährleistet sein. Laut Polizei beträgt der Schaden am Münster rund 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0797878

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell