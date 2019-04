Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte Grün?

Auf einer Kreuzung stießen am Dienstagmorgen in Ulm zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger auf der B311 in Richtung Ehingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte er mit seinem VW zuerst nach rechts in die Haßlerstraße abbiegen. Er habe sich anders entschieden und sei auf der rechten Spur geradeaus weiter gefahren. Zeitgleich kam eine 23-Jährige entgegen. Auch die Frau wollte mit einem VW in die Haßlerstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich krachten die beiden VW zusammen, sodass rund 7.000 Sachschaden entstand. Noch unklar ist, wer bei Rot in die Kreuzung fuhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen machten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden. Hilfreich sind insbesondere Angaben zur Ampelschaltung.

