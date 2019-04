Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zu schnell in die Kurve

Schwer verletzt musste ein Autofahrer nach einem Unfall am Montag bei Göppingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Renault von Jebenhausen in Richtung Bezgenriet. Weil er zu schnell durch eine Kurve fuhr, kam sein Wagen von der Fahrbahn ab. In einem Acker überschlug sich der Renault. Der 18-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Fahrer in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Auto auf einen Totalschaden von rund 3.000 Euro.

Als Junge Fahrer bezeichnet die Polizei Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren. Die Zahl der Jungen Fahrer, die an Unfällen mit Verletzten oder Getöteten beteiligt waren, sinkt seit Jahren fast stetig. Die Zahl solcher Unfälle, die Junge Fahrer verursacht haben, stieg im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um knapp vier Prozent. Insbesondere die Zahlen der Unfälle durch Missachten der Vorfahrt, falsches Überholen und Fahren unter Alkoholeinfluss haben zugelegt. Dagegen sank die Zahl der Unfälle durch zu schnelles Fahren. Für die Polizei bleibt die Gruppe der Jungen Fahrer eine Zielgruppe der Verkehrsprävention.

