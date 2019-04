Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zigarette nicht richtig ausgemacht

Einsatzkräfte rückten am Sonntag zu einem Brand in Biberach aus.

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung im Guttenbrunnweg. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten an. An dem Gebäude konnte auf einem Balkon eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Auf dem Balkon stand ein kleiner Tisch der fast verbrannt war. Ein Rolladen war bereits verschmort. Die Feuerwehr löschte das kleine Feuer noch ab. In der Wohnung befand sich ein 59-jähriger Mann. Der war stark alkoholisiert. Er hatte wohl eine Zigarette nicht richtig ausgemacht. Die fiel auf eine Zeitung. Die Zeitung entzündete sich. Das Feuer griff auf einen kleinen Tisch über. Als der Mann den Brand bemerkte, stellte er den brennenden Tisch auf den Balkon. In der Wohnung entstand kein Schaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Der 59-Jährige wurde nicht verletzt. Da er sehr stark betrunken war, musste der Mann seinen Rausch auf einem Polizeirevier ausschlafen.

