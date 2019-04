Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Unfallopfer verstorben

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag in Schelklingen erlag die Motorradfahrerin am Mittwoch ihren Verletzungen.

Wie am Freitag berichtet, war eine Autofahrerin in der Ehinger Straße mit der 57-jährigen Motorradfahrerin zusammengestoßen. Dadurch stürzte die Frau vom Motorrad, das von der 60-Jährigen mit dem Auto überfahren wurde. Rettungskräfte hatten die Verletzte im Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb die Frau am Mittwoch.

