Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Osteuropäischen Tiertransport kontrolliert

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.30 Uhr, wurde durch die Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen ein PKW kontrolliert. Das Fahrzeug war einem Verkehrsteilnehmer wegen seiner Vielzahl von Tiertransportkisten aufgefallen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass in den Boxen drei Hunde und sechs Katzen transportiert wurden. Der osteuropäische Fahrer konnte für die Tiere einen Europäischen Tierpass vorweisen. Ein Beamter des Veterinäramts Göppingen wurde hinzugezogen. Die Tiere befanden sich in einem guten Gesundheitszustand. Der Fahrer konnte jedoch keine Einfuhrgenehmigung für die Tiere vorzeigen. Auch blieb er den Beamten den Nachweis für sich und sein Fahrzeug für die Eignung als Tiertransport schuldig. Das Landratsamt Göppingen setzte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2 000 Euro fest, die der 49-jährige Lenker jedoch nur teilweise aufbringen konnte. Die Veräußerung der Tiere in Deutschland wurde untersagt.

++++++++++++++++++++++++639532;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell