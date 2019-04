Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Raser gestoppt - Völlig enthemmt war ein Raser in der Nacht von Freitag auf Samstag in Laichingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 01:50 Uhr war der junge Mann in der Geislinger Straße in Laichingen unterwegs. Dabei war er ganz offensichtlich von jeder Vernunft verlassen. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Audi statt der erlaubten 50 km/h innerorts nach Toleranzabzug satte 110 km/h. Besonders unverantwortlich dabei war, dass im Auto noch drei Mitfahrer im Alter von 16 bis 25 Jahren saßen. Beamte des Polizeireviers Ehingen führten zu dieser Zeit eine Lasermessung durch und kontrollierten den Audi Fahrer. Sie fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadt Laichingen. Der 21-Jährige sieht nun einer saftigen Geldbuße, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg entgegen.

+++++++++++++++++++ (0642015) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell