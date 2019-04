Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken im Verkehr - Erheblich unter Alkohol standen zwei Verkehrsteilnehmer bei der Kontrolle durch die Polizei.

Am Freitag, gegen 23:15 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte auf einen Mofafahrer aufmerksam. Dieser fuhr in Schlangenlinien auf der Böfinger Steige. Bei der Kontrolle wurde der Grund dafür schnell klar. Der Alkomattest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Fahrerlaubnis war dem Mann bereits gerichtlich entzogen worden. Eine erforderliche Prüfbescheinigung für das Mofa konnte er vor Ort nicht vorweisen. Gegen 00:30 Uhr wurde durch eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte in der Mozartstraße ein BMW Fahrer kontrolliert. Die Beamten nahmen eine Alkoholfahne wahr. Der Test ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von knapp 1,5 Promille. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Beide Fahrer mussten eine Blutentnahme erdulden. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

