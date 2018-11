POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Jägerstraße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein schwarzer VW Golf wurde am Mittwoch, 21. November 2018, bei einem Verkehrsunfall in der Jägerstraße in Delmenhorst beschädigt.

Die 49-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren VW gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Friseursalons ab. Als sie um 16:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Schäden am linken Heck fest. Vermutlich war ein blaues Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Kotflügel gestoßen. Der Schaden am VW wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zeugen, die im Bereich Jägerstraße/Elbinger Straße einen Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden (1397622).

