Am Mittwoch endete ein Brand bei Riedlingen ohne Verletzte, aber mit hohem Sachschaden.

Gegen 7.30 Uhr geriet ein Gebäude in Grüningen in Flammen. Die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei rückten aus. Angehörige der Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Gebläse wegen eines technischen Defekts in Brand. Im Anschluss griffen die Flammen auf den Stall und den Dachstuhl über. Tiere waren nicht in dem Gebäude, an dem der Schaden rund 100.000 Euro beträgt. Die Schadenshöhe an der Photovoltaikanlage ist noch unklar. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

