Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diebe brachen auf der Suche nach Bargeld in sechs Gebäude ein

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Herbrechtingen und Bolheim in fünf Firmen und ein Sportheim eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten Fenster oder Türen auf. Wenn das nicht gelang wurden auch Fensterscheiben eingeschlagen. Die Büro's wurden durchsucht und Kassen oder kleinere Tresore mit brachialer Gewalt aufgestemmt. Die Diebe erlangten nur ca. 600EUR Bargeld. Sonstige Wertgegenstände blieben unbeachtet. Der Schaden an den Gebäuden wird auf ca. 7.000EUR geschätzt.

