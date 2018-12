Ulm (ots) - Einen Schutzengel hatte am Samstagnachmittag ein 51-jähriger Autofahrer, als dieser gegen 14.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ochsenhausen befuhr. Infolge Unachtsamkeit kam der Fordfahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte der Fahrzeugführer auf einen geparkten Mercedes. Das geparkte Auto wurde gegen das dahintergelegene Garagentor geschoben. Ebenfalls wurde ein Straßenbeleuchtungsmast angefahren, welcher daraufhin gegen einen Gartenzaun gedrückt wurde. Alle vier Insassen des Ford Kuga blieben bei dem Unfall unverletzt. Der zuständige Bauhof konnte die erforderlichen Elektroreparaturmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung schnell durchführen. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 20.000 Euro.

