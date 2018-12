Ulm (ots) - Ein Überholvorgang in einer unübersichtlichen Linkskurve führte am Samstagmittag kurz nach 12.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein schwarzer Audi Kombi fuhr zunächst in einer Kolonne von Biberach kommend in Richtung Riedlingen. Zwischen dem Burrenwald und der Einmündung Attenweiler überholte der Audi an einer unübersichtlichen Stelle ein Fahrzeug. Eine aus Richtung Riedlingen kommende 20-jährige VW-Fahrerin musste deshalb stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein nachfolgender 27-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Der Unfallverursacher scherte nach dem rücksichtslosen Überholen wieder ein und fuhr weiter in Richtung Riedlingen. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Biberach nahmen die Unfallermittlungen auf. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter 07351/4470 melden.

