Ulm (ots) - Erneut schlugen Einbrecher in Riedlingen am Samstag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 23.10 Uhr zu. Es wurden jeweils die Terrassentüren aufgehebelt und anschließend wurden die Räume durchwühlt. In beiden Fällen flüchteten die Täter mit Bargeld und weiteren Wertgegenständen unerkannt. Hinzu kommt noch ein beachtlicher Schaden an Gebäuden und am Inventar. Die Polizei weist auf die kostenlose Beratung der Kriminalprävention und auf die Medien-Info unter www.polizei-beratung.de hin.

