Ulm (ots) - Am Samstag zwischen 16.10 Uhr 19.45 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Haus im Dobelweg in Bühlenhausen ein. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und durchsuchte sämtliche Räume. Nachdem sich der Besitzer einen ersten Überblick verschafft hatte, entwendete der Täter wohl nichts. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

