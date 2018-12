Ulm (ots) - Ungebremst fuhr am Samstag gegen 11.35 Uhr ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes auf den Opel Meriva eines 82-Jährigen auf. Der Opelfahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Geislingen und Kuchen mussten ihn mit schwerem Gerät bergen. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallverursacher auf der B10 von Geislingen kommend in Richtung Gingen unterwegs. Dabei übersah er, dass mehrere Pkw auf Höhe des Gewerbeparks an einer Rotlicht zeigenden Ampel warteten. Der Aufprall auf den Opel war so heftig, dass dieser nach vorne geschleudert wurde und gegen den Ford Kuga eines 36-Jährigen prallte. Neben dem 82 Jahre alten Opelfahrer erlitt seine 74-jährige Beifahrerin ebenfalls schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 68- und der 36-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf ca. 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über einen Parkplatz umgeleitet.

