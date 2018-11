Ulm (ots) - Gegen 21.30 Uhr rückte die Feuerwehr nach Holzhausen aus. In der Dorfstraße war ein Citroen in Brand geraten. Der Besitzer begann mit den Löscharbeiten bis die Feuerwehr kam. Die hatte den Brand dann schnell gelöscht. Die Scheune und angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Derzeit geht die Polizei von einer technischen Ursache aus.

