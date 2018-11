Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr kamen ein Mann und eine Frau in ein Geschäft in Sehningen. Sie kauften für wenige Euros ein, danach wollte der Mann einen Schein gewechselt haben. Darauf ging der Verkäufer ein. Der Dieb bemängelte aber die Nummer auf dem Schein. Durch geschicktes Verhandeln konnte der Unbekannte selbst Scheine nach der Nummer prüfen. Die Frau lenkte den Verkäufer während dessen ab. Als das Pärchen weg war, fehlten auch Scheine. Der Zeuge beschrieb der Polizei die Verdächtigen. Der Mann sei etwa Mitte 50 und etwa 1,65 Meter groß. Er sei kräftig und trage eine Stirnglatze. Die vorhandenen Haare seien schwarz. Am Ringfinger habe der Dieb einen großen Ring mit rotem Stein getragen. Die Frau sei etwa 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Auch sie sei von der Statur her kräftig. Ihr Haar sei schwarz. Darüber trug die Frau eine schwarze Wintermütze. Beide machten einen gepflegten Eindruck.

Die Polizei in Bad Boll (Hinweis-Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen nach dem diebischen Pärchen aufgenommen.

Tipps der Polizei: Zeigen Sie Mut "zur Unhöflichkeit". Verprellen Sie lieber Fremde, bevor Sie bestohlen werden. Lassen Sie Fremde nicht in Ihre Geldbörse schauen. Lassen Sie sich nicht beim Wechseln helfen. Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben. Sind Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden. Achten Sie auf die Fahrzeuge, die nach einem "Geldwechselgeschäft" wegfahren und merken Sie sich bitte das Kennzeichen. Verständigen Sie die Polizei.

