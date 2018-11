Ulm (ots) - In der Ehinger Straße standen ein Ford und ein Mercedes in einer Tiefgarage. Der Dieb sah im Fußraum des Fords eine Tasche liegen. Um an diese zu gelangen, schlug er eine Scheibe ein. So konnte er die Tür aufmachen. Im Auto fand der Dieb einen Foto, einen Rucksack und Wertgegenstände. Mit der Beute flüchtete er. Im Mercedes fand der Unbekannte ein Elektrogerät. Auch das hat er mitgenommen. Wie der Dieb den Mercedes öffnete, weiß die Polizei derzeit noch nicht. Die Polizei in Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt und sucht den Täter. Sie warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen, Taschen und Elektrogeräte zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

