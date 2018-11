POL-ME: Räuber flüchtet ohne Beute aus Spielhalle - Ratingen - 1811103

Mettmann (ots) - Am 18.11.2018 trat ein maskierter Mann gegen 18.00 Uhr in einer Spielhalle in der Ratinger Oberstraße an die Servicetheke. Unter Vorhalt eines Messers forderte er dort Bargeld von einer 51-jährigen Mitarbeiterin. Zwei anwesende Gäste der Spielhalle bewarfen den Täter daraufhin unmittelbar mit Inventar des Betriebs und konnten ihn dadurch ohne Beute in die Flucht schlagen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - kräftige sportliche Statur - markante tiefe Stimme - sprach akzentfreies Deutsch - dunkle Jacke - schwarze Sturmhaube

Weitere Zeugen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ratingen, Tel.: 02104 / 982 - 6210, in Verbindung zu setzen.

