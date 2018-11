Ulm (ots) - Die Diebe scheiterten in der Nacht zum Mittwoch in Ehingen an der Alten Bundesstraße. Sie wollten die Fenster zu einem Haus aufbrechen. So sehr sie sich auch mühten, die Fenster waren zu stabil. Die Unbekannten mussten wieder flüchten.

Mittwochnachmittag wollten Einbrecher in ein Haus in Munderkingen. Im Schleifweg hebelten sie an einer Terrassentür. Doch auch hier kamen die Unbekannten nicht an ihr Ziel.

In der Nacht zum Donnerstag kletterten Einbrecher über einen Zaun in Ehingen. Sie brachen an einem Haus im Distelweg eine Terrassentür auf. Die Diebe suchten sorgfältig, doch war in dem Haus nichts zu finden. So blieben auch diese Täter ohne Beute.

Im Lauf des Donnerstag brach jemand in ein Lokal in der Ehinger Hauptstraße ein. Wie der Dieb hinein gelangte, steht noch nicht genau fest, meldet die Polizei. Der Unbekannte hebelte zwei Automaten auf. Mit dem Geld daraus ergriff er die Flucht.

Die Ehinger Polizei (Hinweis-Telefon: 07391 5880) ermittelt jetzt, um die Einbrecher zu finden. Die Ermittler empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 2207795 2207886 2208535 2211810

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell