POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: 50-Jähriger in Haft /

Ulm (ots) - Nach der Auseinandersetzung am Donnerstag in Göppingen ist jetzt ein Haftbefehl gegen den 50-jährigen Verdächtigen ergangen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, besteht der dringende Verdacht, dass der Mann für die schweren Verletzungen seiner Frau und seines Schwagers verantwortlich ist. Die 30-Jährige ist noch in einem Krankenhaus. Auch ihr 40-jähriger Bruder ist noch in einer Klinik. Nach jetzigen Erkenntnissen der Ermittler soll der 50-Jährige die Beiden mit einer Schreckschusswaffe so schwer verletzt haben. Eine solche Waffe haben die Polizisten sichergestellt. Auch die Spuren deuten darauf hin. Der 50-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsklinik. Der zuständige Richter am Amtsgericht hat am Donnerstagabend auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4122617), hatten Zeugen am frühen Donnerstag eine Auseinandersetzung auf einer Straße in Göppingen gemeldet. Als eine Streife gleich darauf am Ort war, flüchtete ein Mann in einem Auto. Den nahm die Polizei kurz darauf fest. Bis dahin hatte er mehrere Autos auf seiner Flucht beschädigt. Am Ort der Auseinandersetzung in der Göppinger Innenstadt traf die Polizei auf die 30-Jährige und den 40 Jahre alten Mann. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurden sie in Krankenhäuser eingeliefert. Seither ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft den Hergang des Streits. Diese Ermittlungen dauern noch immer an.

