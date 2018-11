POL-NE: Wohnungseinbrecher scheiterten am hochwertigen Fenster - Polizei bietet Beratungstermin an

Logo der landesweiten Kampagne "Riegel vor" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - In Dormagen-Stürzelberg, an der Straße "In der Kuhtrift", scheiterten Unbekannte beim Versuch, in ein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. Ersten Erkenntnissen zufolge "bissen sich die Täter die Zähne" an den hochwertigen Fensterbeschlägen des betroffenen Wohnhauses aus. Hebelspuren konnten von der Polizei gesichert werden. Die Tatzeit lag nach Angaben der Bewohner zwischen Mittwochmorgen (14.11.), 09:00 Uhr, und Donnerstagmittag (15.11.), 13:00 Uhr.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen erhöhen den Arbeitsaufwand von Einbrecher und so auch deren Entdeckungsrisiko. Mehr als 40 Prozent aller Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt aufgrund technischer Sicherungen. Nutzen Sie daher das kostenlosen Informationsangebot der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

Am Mittwoch (21.11.) laden die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zu einer kostenlosen Beratung ein. Um 18 Uhr, können interessierte Bürgerinnen und Bürger im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss Vorträge der erfahrenen Kriminalbeamten besuchen. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

