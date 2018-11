POL-NE: 20 Autofahrer zu schnell unterwegs - Bilanz einer Verkehrskontrolle am Laacher Weg

Meerbusch (ots) - Die Polizei in Meerbusch führte am Donnerstag (15.11.) Geschwindigkeitsmessungen am Laacher Weg, in Höhe der dortigen Schule und des Kindergartens durch. In der Zeit von 10:35 bis 12:50 Uhr wurden 20 Wagen gemessen, die zu schnell unterwegs waren. Der unrühmliche Tagessieger fiel hierbei mit einem Tempo von 52 km/h auf - bei erlaubten 30 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zwei Verkehrsteilnehmer erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die anderen 18 mussten vor Ort ein Verwarngeld entrichten.

Die Polizei wird ihre Kontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr weiter fortsetzen. Denn: Unfälle passieren nicht einfach, sie werden von Menschen verursacht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell