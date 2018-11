POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung /

Ulm (ots) - Nach einer Auseinandersetzung in einer Familie sind seit Donnerstag drei Menschen im Krankenhaus.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, meldeten Zeugen gegen 2 Uhr eine Auseinandersetzung auf einer Straße in der Göppinger Innenstadt. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein Mann mit seinem Auto. Ihn stellte eine Polizeistreife in der Gartenstraße. Dort hatte der 50-Jährige am Steuer einen Unfall verursacht und sieben Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer blieb schwer verletzt im Auto. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 120.000 Euro. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Gleichzeitig trafen andere Polizeibeamte am Ausgangspunkt des Geschehens auf einen Mann und eine Frau. Die 30-Jährige und der 40-Jährige sind Geschwister. Beide wiesen schwere Verletzungen auf. Auch sie kamen in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei soll ein Streit vorausgegangen sein. Im Verlauf dieses Streits soll der 50-Jährige seine getrennt lebende Ehefrau und deren Bruder schwer verletzt haben. Im Lauf der Auseinandersetzung soll auch der 50-Jährige schwer verletzt worden sein. Warum es zu der Auseinandersetzung kam und was genau passiert ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die dauern noch an.

Für die Spurensicherung musste die Polizei in Göppingen auch eine Straße sperren. Nach Ende der ersten Maßnahmen wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

