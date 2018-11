Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr fuhr ein Opel aus einem Grundstück in die Heidenheimer Straße. Der Fahrer wollte nach links weiterfahren, berichtet die Polizei. Als der Verkehr dies zuließ, bog der 39-Jährige ab. Er übersah aber offenbar einen Fußgänger. Der wollte die Heidenheimer Straße überqueren. Der Opel habe den Fußgänger erfasst und leicht verletzt, so die Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei (Tel. 07331/93270) ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Der Straßenverkehr ist ein sehr komplexes System. Es fordert von allen Beteiligten eine hohe Aufmerksamkeit. Nur so lassen sich Unfälle vermeiden. Damit alle sicher ankommen.

