Ulm (ots) - Kurz vor 19 Uhr brannte zwischen Osterstetten und Bernstadt das trockene Gras im Straßengraben. An vier Stellen gingen je rund zehn Quadratmeter in Flammen auf. Die Feuerwehren aus Bernstadt und Langenau hatten die Feuer schnell gelöscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Dabei stellte sich heraus, dass kurz zuvor ein Oldtimer-Traktor die Strecke entlang gefahren ist. Der hatte wohl mehrere Fehlzündungen, die das Gras am Straßenrand in Brand setzten. Der Fahrer selbst hatte das nicht bemerkt, wie er der Polizei versicherte. Nennenswerter Schaden entstand durch das Feuer, auch dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren, nicht.

