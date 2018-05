Ulm (ots) - Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr fiel einer Polizeistreife zwischen Birenbach und Rechberghausen ein Auto auf. Die Polizisten erkannten auf dem Fahrersitz einen Mann, der am Vormittag durch einen Diebstahl in einem Wäschenbeurener Geschäft aufgefallen war. Deshalb wussten die Beamten auch, dass der Mann keinen Führerschein hat. Sie folgten dem Auto um es anzuhalten. Der Fahrer erkannte die Absicht der Polizei und wollte flüchten. Doch schnell hatte die Streife ihn eingeholt und gestellt. Bei der Kontrolle in der Lorcher Straße zeigte sich, dass der Fahrer erkennbar unter Rauschgifteinfluss stand. Wenige Gramm des Rauschgifts fanden die Polizisten in der Tasche des 31-Jährigen. Das behielten sie gleich ein. Den Mann aus dem Landkreis Esslingen erwartet jetzt eine Strafanzeige. Er war auch nicht zum ersten Mal ohne Führerschein gefahren. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass er das Auto, einen Mietwagen, längst hätte zurückgeben sollen. So gelangte auch die Mietwagenfirma wieder in den Besitz des Fahrzeugs.

Am Donnerstag, kurz nach 1 Uhr, hielt die Polizei in der Bergstraße in Eislingen einen Fiat an. Dessen Fahrerin hatte offenbar auch Alkohol getrunken. Das bestätigte ein Test. Die 26-Jährige musste den Wagen stehen lassen und wird jetzt ebenfalls angezeigt.

