Ulm (ots) - Mittwochmorgen sah ein Mitarbeiter die Spuren: In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte den Container auf der Baustelle an der A8 auf. Sie gingen hinein und suchten dort nach Brauchbarem. Bohrmaschinen und anderes Werkzeug machten sie zu ihrer Beute. Damit flüchteten die Täter. Ihre Spuren ließen sie an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Laichingen (07391 5880) erste Hinweise auf die Täter.

++++0809918

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell