Ulm (ots) - Gegen 15.15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem BMW aus dem Blaubeurer Ring in Richtung Dornstadt. Auf der B10 fuhr zeitgleich ein Linienbus, der in Richtung Kienlesbergstraße ausfahren wollte. Die 18-Jährige ließ den Bus vorbeifahren und vor ihr einscheren. Danach wechselte sie ihren Fahrstreifen und fuhr nach links auf die B10 ein. Dabei übersah sie einen Lkw. Der 62-Jährige bremste. Er konnte aber einen Zusammenstoß mit dem BMW nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Bus geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 16.500 Euro geschätzt.

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Volkswagen auf der St.-Barbara-Straße. An der Einmündung zur Schellingstraße übersah die Frau einen Linienbus. Der hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde eine 52-Jährige im Bus leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei: Fehler beim Abbiegen und Missachten der Vorfahrt sind sehr häufig Unfallursache. Sie hängen oft damit zusammen, dass man schneller ankommen will. Dabei werden in den meisten Fällen nur Sekunden eingespart. Das steht in keinem Verhältnis zu den verursachten Gefahren für sich selbst und andere. Deshalb rät die Polizei: Besser später ankommen, aber dafür sicher!

