Ulm (ots) - Gegen 21.20 Uhr sah eine Frau den Dieb im Supermarkt in der Bahnhofstraße. Der hatte Zigaretten eingesteckt und war an der Kasse vorbeigegangen ohne die Schachtel zu bezahlen. Die Zeugin machte den Kassierer auf den Mann aufmerksam. Der stoppte ihn. Das gefiel dem Dieb nicht: Er griff den Angestellten an. Das wiederum beobachteten zwei Männer, die beherzt eingriffen: Sie gingen auf den Täter zu und brachten den 22-Jährigen zu Boden. Dort konnten sie ihn festhalten bis die Polizei kam. Aber auch den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann wenig einsichtig und respektlos. Er beleidigte die Beamten und ging auch sie körperlich an. Die überwältigten den Dieb aber und fuhren mit ihm auf die Dienststelle. Dort verbrachte er auch die Nacht. Den 19-jährigen Kassierer hatte der Dieb leicht verletzt.

Auf den 22-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

