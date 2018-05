Ulm (ots) - Die Autos fuhren gegen 11.30 Uhr durch den Kreisverkehr in der Hindenburgstraße. An der Ausfahrt mussten sie warten. Fußgänger wollten dort über die Straße. Der Fahrer eines Sattelzugs bemerkte das zu spät. Er fuhr auf einen Honda und schob ihn auf einen Renault. Im Honda erlitten Fahrerin und Beifahrerin leichte Verletzungen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 8.500 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen, der den Sattelzug lenkte. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

