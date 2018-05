Ulm (ots) - Eine Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Unterkirchberger Straße von Wiblingen Richtung Unterkirchberg. Etwa auf halber Strecke kam ihr ein schwarzer Kleinwagen entgegen. An diesem löste sich eine Radkappe. Dieser prallte gegen die Front des Mazda. Die 46-Jährige hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie schaltete das Warnblinklicht ein und hielt an der rechten Fahrbahnseite an. Der schwarze Kleinwagen wurde kurz langsamer, setzte seine Fahrt aber fort. Der Schaden an dem Mazda wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) zu melden.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++++++++0811212

