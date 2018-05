Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt randalierten die Unbekannten bereits Freitagabend in Dürmentingen. Eine Zeugin hatten gegen 22 Uhr mehrere Jugendliche auf einem Parkplatz in der Bussenstraße bemerkt. Später hörte sie Schläge und Gelächter. Die Polizei geht davon aus, dass 15 - 18-Jährigen für die Sachbeschädigungen zwischen 22 und 23.30 Uhr im gesamten Ort in Frage kommen.

Zwölf Autobesitzern entstand ein Sachschaden, weil die Unbekannten mit Steinen die Heckscheiben ihrer Pkw einwarfen. An zwei Autos beschädigten sie auch noch die Reifen. An einem Lkw schlitzten die Täter die Plane auf, in einem Garten zerschnitten sie die Sprungfläche eines Trampolins. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.

Die Polizei in Riedlingen (07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Dabei ist sie auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die am Freitag zwischen 22 und 23.30 Uhr verdächtige Personen oder Geräusche gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Riedlingen zu melden.

