Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei warnt vor Taschendiebstählen an Rolltreppen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag (23.04.2024) an der Löffelstraße eine 79 Jahre alte Frau bestohlen. Die 79-Jährige befand sich gegen 11.50 Uhr auf einer Rolltreppe an der Stadtbahnhaltestelle Degerloch, als ein Unbekannter die Rolltreppe durch Betätigen des Nothalts stoppte. Eine Komplizin nutzte vermutlich die Situation aus und stahl die im Einkaufstrolley verstaute Handtasche der Seniorin. Die unbekannte Frau war zirka 25 Jahre alt, hatte eine normale Statur und lange dunkle Haare. Sie trug dunkle Kleidung. Der Komplize ist zirka 30 Jahre alt, hatte längere dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Präventionstipps der Polizei - Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie ihre Handtasche immer am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Achten Sie im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie wirklich brauchen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell