Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhrigen (ots)

Unbekannte sind am Montagnachmittag (30.10.2023) in ein Einfamilienhaus an der Tailfinger Straße eingebrochen, bei einem Haus am Kalifenweg blieb es beim Versuch. An der Tailfinger Straße betraten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr den Garten, um von dort auf die Terrasse zu gelangen. Nach Einschlagen der Terrassentür durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Kalifenweg öffneten die Täter zwischen 18.10 Uhr und 18.35 Uhr das Gartentor und nutzen Gartenmöbel, um an das Küchenfenster auf der Gebäuderückseite zu gelangen. Nachdem die Täter das Fenster eingeschlagen hatten, wurden sie von den Bewohnern überrascht, sodass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell