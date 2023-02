Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Silberner Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (09.02.2023) einen Roller gestohlen, der in der Löchgauer Straße geparkt war. Der Besitzer stellte seinen silbernen Yamaha-Roller mit dem Versicherungskennzeichen VUA-578 am Mittwoch, gegen 20.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 8 ab. Am nächsten Tag bemerkte er gegen 5.30 Uhr, dass unbekannte Täter den Roller mit einem geschätzten Wert von über tausend Euro offenbar gestohlen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell