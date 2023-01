Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag (29.01.2023) in einer Tiefgarage am Kleinen Schloßplatz von einem Unbekannten mutmaßlich vergewaltigt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hat die 20-Jährige im Laufe des Abends den unbekannten Mann im Bereich des Schloßplatzes kennengelernt und ist mit ihm gegen 01.30 Uhr in eine nahegelegene Tiefgarage gegangen. Dort soll der Mann sexuelle Handlungen an der offenbar wehrlosen Frau durchgeführt haben. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der Unbekannte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach dem Flüchtigen. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er hatte schwarzes, lockiges Haar sowie einen Dreitagebart und trug einen goldfarbenen Ring mit einem Bären oder Löwen darauf. Zur Tatzeit war er mit einer hellbraunen Jacke mit Fellbesatz und einer hellen Jeanshose bekleidet. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

